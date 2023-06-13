В Петербурге накрыли банду "черных коллекторов"

В Петербурге накрыли банду "черных коллекторов"
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Всех вымогателей ждет суд

Житель Москвы стал жертвой сумасшедших коллекторов, которые подожгли ему дверь. Вымогатели, к тому же, ошиблись адресом. Местные жильцы увидели прикрепленный к входной двери шнур с гранатой, и вызвали полицейских. Оказалось, что те решили "пошутить" с муляжом, чтобы заставить должника вернуть долг.

Весельчаков быстро нашли в Петербурге и вернули в столицу давать показания. Оказалось, что вся банда состоит лишь из исполнителей – курировал их один организатор, который находится за рубежом. Вымогатели выбрали неверный адрес, подложили муляж и после поджога двери сбежали.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, подозреваемые в настоящее время находятся под стражей.

Не так давно прогремела история о коллекторе, которая в попытках взыскать средства с должницы, работающей в полиции, принялась вымогать деньги у ее начальника, генерал-майора УВД по СВАО Москвы. Вымогательница теперь ждет суда и находится в СИЗО. История сильно повлияла на коллекторов по всей стране: руководители запрещают коллекторам названивать сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщило о взломе одной из краснодарских бургерных мошенниками – подписчики группы заведения стали получать странные сообщения.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
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