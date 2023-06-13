В Лену попало около 800 тонн бензина из-за столкновения двух танкеров

Введен режим ЧС

Режим ЧС введен в районе реки Лена в Иркутской области из-за столкновений двух танкеров. Авария спровоцировала разлив свыше 800 тонн бензина, отмечает "Пятый канал".

Жители ближайшего поселка говорят, что произошла течь заднего бака из-за появления резкого запаха бензина. Как пишет телеканал МИР24, у места аварии расположено порядка 11 населенных пунктов. А собственник, сообщивший об аварии спустя час, "самоустранился", сообщили в МЧС.

В Киренском районе Иркутской области введен режим чрезвычайно ситуации. Установлено, что капитан танкера был пьян, за штурвалом вместо него стоял помощник.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев указал, что, "наверное, надо ограничить" употребление воды для животных.