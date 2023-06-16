У российских границ вспыхнуло иностранное судно

У российских границ вспыхнуло иностранное судно
Фото: www.unsplash.com
Инцидент произошел в Приморье

Сегодня, 16 июня, стало известно о серьезном пожаре на иностранном судне неподалеку от российских рубежей. Сухогруз вспыхнул у берегов Приморского края. Российские спасатели держат ситуацию на контроле.

По имеющимся данным, во время начала пожара судно было в 85 км от Находки. Огонь охватил машинное отделение корабля, передает информационный ресурс "Свободная пресса". Наши экстренные службы готовы оказать экипажу всю необходимую помощь. Пока иностранцы отказываются от эвакуации.

При этом известно, что на судне находятся 24 человека, уже есть два пострадавших. Людей с ожогами забрали на российский берег, передает телеканал "360".

Позже стало известно, что чрезвычайная ситуация произошла на корабле под флагом Маршалловых островов. Пока судно остается на плаву, экипаж старается справиться с распространением огня. По имеющейся информации, сухогруз двигался с территории Китайской Народной Республики в порт Восточный. В ближайшее время российские профильные службы выяснят все детали произошедшего, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: ГУ МЧС по Приморскому краю ✓ Надежный источник
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