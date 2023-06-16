На Дальнем Востоке загорелся иностранный сухогруз

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Иностранное судно загорелось у берегов Приморского края, на борту находились 24 человек. Известно о двух пострадавших, которых эвакуировали на сушу.
Как пишет МИР 24, на место инцидента отправили корабли. По предварительным данным, загорелось судно, на борту которого находились граждане Индии.
Сухогруз следовал из Китайской Народной республики в порт восточный. Сигнал поступил из Японского моря в 85 км от Находки.
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