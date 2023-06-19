Почти 200 человек оказались в заложниках у Волги – видео

Несчастные застряли на теплоходе

Любопытный инцидент произошел на великой русской реке Волге. Почти две сотни отдыхающих оказались в заложниках у водной стихии. Теплоход "Павел Бажов" сел на мель и самостоятельно не мог продолжить путешествие.



Неприятный случай произошел во время рейса из Перми в Астрахань. В итоге туристам и членам команды пришлось ждать буксир. Такую информацию публикуют журналисты "Пятого канала".

Разумеется, гости не были в восторге от того, что развлекательная программа пошла не по плану. Для того чтобы как-то улучшить ситуацию, члены экипажа устроили пляски под музыкальное сопровождение. Вероятно, необычная поездка надолго запомнится отдыхающим.