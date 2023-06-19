Почти 200 человек оказались в заложниках у Волги – видео

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Любопытный инцидент произошел на великой русской реке Волге. Почти две сотни отдыхающих оказались в заложниках у водной стихии. Теплоход "Павел Бажов" сел на мель и самостоятельно не мог продолжить путешествие.
Неприятный случай произошел во время рейса из Перми в Астрахань. В итоге туристам и членам команды пришлось ждать буксир. Такую информацию публикуют журналисты "Пятого канала".
Заявление президента активно обсуждают