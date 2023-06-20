Больше 100 человек отравились шаурмой в Иркутской области

Правохранители разбираются в ситуации

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в чрезвычайном происшествии, которое произошло в Иркутской области. Там зафиксирован массовый случай отравления.



Люди повально обращаются в больницы после того, как отведали низкокачественную шаурму в одном из кафе в городе Братск, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



На сегодняшний день известно об отравлении 101 человека, отмечает информационный ресурс "МИР24". Такими данными с общественностью поделился руководитель области Игорь Кобзев.



Сообщается, что 51 человек был госпитализирован с тяжелым отравлением. Медики делают все необходимое для спасения граждан, передает телеканал RT.

