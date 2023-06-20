Взрыв в банке Подмосковья: дебошир задержан

На месте происшествия работают экстренные службы

Сегодня, 20 июня, резонансный инцидент произошел в Московском регионе. Молодой человек решил устроить взрыв в отделении банка. Чрезвычайное происшествие случилось в Химках. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.



По имеющимся данным, молодой человек 19 лет подорвал в офисе кредитного учреждения петарды. Все происходящее парень выкладывал в интернет – он вел прямую трансляцию с места событий.



Известно, что дебошира уже задержали сотрудники правоохранительных органов. По некоторым данным, изначально парня скрутил неравнодушный прохожий. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Согласно информации одного из источников, молодой человек заявил, что ими манипулировали кураторы с Украины. Официальных заявлений по ситуации пока нет, сведения о данной версии опубликовал телеграм-канал Shot.



По другой информации, молодой человек объяснил свои действия попыткой разделаться с телефонными мошенниками, которые "постоянно звонят ему из банка". По факту произошедшего ведется проверка, добавляет телеканал "360".

