Озвучена самая страшная версия ЧП с батискафом в Атлантике

Запаса кислорода на потерянном судне хватает от силы на пару часов

На месте потери связи с батискафом Titan спасательные службы пытаются найти что угодно, что позволило бы пролить свет на пропажу и узнать местонахождение пропавшего судна. Запас кислорода закончится на батискафе к 13:30 по МСК.

По словам капитана первого ранга Игоря Курдина, судно могло пропасть в водах Атлантики либо из-за пожара аккумуляторной батареи, либо из-за поступления воды. Едва ли, считает подводники, организаторы экспедиции удосужились проверить герметичность батискафа перед тем, как погрузиться на дно океана. Еще три года назад основатель компании-владельца батискафа OceanGate, Стоктон Раш указывал, что корпус того самого судна имеет признаки "циклической усталости", а потому глубину погружения снизили до 3 км. То есть до обломков "Титаника" оставалось целых 800 метров при условии максимального погружения.

Во время спуска ко дну, полагает Курдин, и произошло ЧП. Расчетное время погружения к затонувшему судну занимало восемь часов. Связь пропала через 1 минуту 45 секунд. Скорее всего, тогда и произошла аварийная ситуация.

"Самое страшное на батискафе – это либо пожар, источником которого могла быть аккумуляторная батарея, либо не выдержал корпус аппарата и произошло поступление воды", – указал Курдин.

Коммерческий туризм в принципе крайне опасен. И гидросферу, и космическое пространство в этом случае пытаются покорить обыватели – люди, не обладающие соответствующей подготовкой. Экипаж состоял из нескольких человек, где было максимум два профессионала. Нельзя предполагать, какое поведение они могут демонстрировать в аварийной ситуации.

В OceanGate лишь разводят руками и указывают, что пропавший батискаф должен был всплыть на поверхность спустя сутки после погружения, указывает URA.ru. Кое-кто из западных экспертов предполагает, что кислорода в батискафе уже давно нет, отмечает RT.