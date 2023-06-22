Лесные пожары на Алтае угрожают сотням людей

К ликвидации горения привлекли авиацию

Уже несколько дней не стихают сильнейшие лесные пожары в Алтайском крае. Справиться с огнем очень непросто из-за порывистого ветра и жары. Власти проводят эвакуацию для жителей нескольких населенных пунктов.

Экологи трубят об угрозе для десятков видов краснокнижных растений и животных.

Огнем охвачено свыше 7 тыс. га леса, к тушению привлечена авиация. Из ХМАО перебросили несколько десятков десантников-пожарных. В настоящее время огонь угрожает трем населенным пунктам, отмечает МИР 24.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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