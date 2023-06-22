Россиянин получил срок после попытки вывезти из страны военное оборудование

Фигуранта оперативно задержали спецслужбы

Сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области задержали россиянина, имеющего причастность к организации контрабанды продукции военного назначения, сообщают в пресс-службе ведомства.

Согласно приведенным данным, в 2022 году фигурант пытался незаконно купить ультракоротковолновые радиостанции для последующего вывоза за границу. В июне того же года после передачи 1,8 млн рублей и приобретения станций фигурант был задержан спецслужбами, указывает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Злоумышленник приговорен к сроку в размере одного года и шести месяцев в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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