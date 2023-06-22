Под Москвой мужчина сбил велосипедиста и хотел добить его ножом

Вопиющий случай возмутил общественность

Резонансный инцидент произошел в Московском регионе. Там после серьезного дорожно-транспортного происшествия виновник аварии накинулся на пострадавшего велосипедиста с ножом. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, дебошир задержан.



Известно, что трагический инцидент произошел несколько дней назад, 15 июня. Мужчина, который сидел за рулем легкового автомобиля, по версии следствия, не сумел справиться с управлением и вылетел на встречку. ДТП случилось в районе деревни Косяково Московской области. В итоге машина наехала на велосипедиста, который мирно передвигался по встречной полосе, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Удивительно, но вместо того, чтобы броситься на помощь бедному человеку, агрессор принял решение добить его с помощью холодного оружия. Виновник аварии подошел к лежащему на земле велосипедисту и ударил его ножом в живот. После этого он сел обратно в машину и отчалил восвояси, передает телеканал "360".



К счастью для пострадавшего, рядом оказались неравнодушные прохожие. Они позвонили в скорую помощь, и велосипедиста экстренно госпитализировали. В ближайшей больнице мужчине оказали необходимую помощь. Спустя несколько дней личность нарушителя закона была установлена. Он взят под стражу и проходит обвиняемым по уголовному делу.

