Огромный град побил сотню человек на концерте в США: видео

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Резонансный инцидент произошел в американском штате Колорадо. Поклонники творчествабывшего участника группы One Direction
с большим воодушевлением отправились на его концерт, однако вместо положительных эмоций получили травмы.
Дело в том, что во время выступления погода резко испортилась и начался крупный град. Летящие с небес кусочки льда нанесли серьезные травмы людям. Всего пострадали почти 100 человек.
Любопытно, что концерт несколько раз откладывали из-за неблагоприятных погодных условий. Однако певцу очень хотелось заработать свои деньги и выступление все же началось. В итоге несчастным гостям мероприятия пришлось спасаться бегством, передает "Пятый канал".
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