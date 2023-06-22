Огромный град побил сотню человек на концерте в США: видео

Буйство стихии привело к травмам

Резонансный инцидент произошел в американском штате Колорадо. Поклонники творчествабывшего участника группы One Direction с большим воодушевлением отправились на его концерт, однако вместо положительных эмоций получили травмы.



Дело в том, что во время выступления погода резко испортилась и начался крупный град. Летящие с небес кусочки льда нанесли серьезные травмы людям. Всего пострадали почти 100 человек.



Любопытно, что концерт несколько раз откладывали из-за неблагоприятных погодных условий. Однако певцу очень хотелось заработать свои деньги и выступление все же началось. В итоге несчастным гостям мероприятия пришлось спасаться бегством, передает "Пятый канал".