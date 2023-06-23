Мощный взрыв и мгновенная смерть: что случилось с батискафом "Титан"

Бедные туристы отправились на тот свет

Трагедия батискафа "Титан", осуществлявшего туристические поездки к легендарному затопленному лайнеру "Титаник", всколыхнула весь мир. Сегодня, 23 июня, выяснилось, что батискаф взорвался практически сразу после погружения. Такой информацией с журналистами поделились представители военного флота США.



По имеющимся данным, сверхсекретная акустическая система американских военных зафиксировала взрыв батискафа буквально через несколько часов после того, как с ним была потеряна связь, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Как известно, "Титан" пропал со всех радаров практически сразу после погружения.



В береговой охране Соединенных Штатов Америки также заявили о мощном взрыве, который привел к мгновенной гибели всего экипажа, отмечает информационный ресурс "Общественная служба новостей". Что конкретно послужило причиной внезапного взрыва на батискафе, пока неизвестно.



Отдельно отмечается, что военные моряки сделали все возможное для спасения туристов. Как только батискаф пропал, эксперты начали прослушивать зону, где он находился, в попытках найти "Титан", добавляет РИА ФАН. К сожалению, все это оказалось тщетно.

