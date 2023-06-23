Всплыло имя главного виновника в деле о затонувшем "Титане"

И им оказалась самая публичная персона Америки

Ветеран морской разведки Соединенных Штатов Джек Пособец выразил уверенность, что глава Белого дома Джо Байден пытался скрыть истину в деле о гибели батискафа "Титан" в собственных интересах.

Эксперт сослался на фиксацию взрыва в минувшее воскресенье американскими ВМС. При этом Байден, имевший доступ к такой секретной информации, решил "попридержать" новость до того, как его сын Хантер начал давать показания в деле о налоговых преступлениях (где Байден-младший проходит в качестве фигуранта).

"Все это было отвлекающей операцией", – считает Пособец.



Ветеран морской разведки обвинил администрацию Белого дома в обмане людей ( главным образом, родных погибших) – с его слов, Байден скрывал от близких членов экипажа истинное положение вещей, чтобы подстраховать сына за счет собственных рычагов давления на медиа.

Гидролокатор военно-морских сил Соединенных Штатов зафиксировал взрыв батискафа спустя несколько часов после того, как была прекращена связь аппарата с "материнским кораблем".

"И в таком случае назревает следующий вопрос: для чего вообще начали спасательные работы на международном уровне, которые стоят миллионы", – высказался офицер.

Ранее в СNN появилась информация, что члены экипажа мгновенно погибли из-за разрушения корпуса, которое заняло буквально долю секунды.