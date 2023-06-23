Виновника смертельного ДТП с 8 погибшими на Кавказе заключили под стражу

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Кизлярский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в ДТП с восемью погибшими. Согласно приведенным данным, фигурант выехал на автотрассу "Астрахань-Махачкала", где врезался при обгоне в грузовик. Последний влетел в автобус, что привело к массовым жертвам.
Как пишет RT, в настоящее время житель Кизляра заключен под стражу.
Сам фигурант полностью признал вину.
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