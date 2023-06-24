Что происходит в Ростове-на-Дону: все дороги в город перекрыты военными

На трассе образовались многокилометровые пробки

Ночью в Ростове-на-Дону на центральных улицах появилась бронетехника. Стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнера" предприняли попытку окружить здание ЮВО. Позже появились кадры, как некоторым из них удалось проникнуть в здание и провести переговоры.

На фоне произошедшего губернатор Василий Голубев обратился к местным жителям с просьбой воздержаться от поездок в центр. Он также попросил людей по возможности не покидать свои дома, пообещав предпринять все меры по обеспечению безопасности граждан.

Местное население также просят на выезжать на трассу М-4 Дон, поскольку движение было ограничено на нескольких участках. Очевидцы сообщают, что там находятся военные, однако, согласно официальной информации, за безопасностью следят сотрудники МЧС, которые обеспечивают людей в пробке всем необходимым.

Также на фоне происходящего в Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия.