"Это удар в спину": Путин начал экстренное обращение к россиянам

Президент высказался об произошедшем в Ростове-на-Дону

Глава России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам, военным, силовым ведомствам и "к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа". Он назвал произошедшее в Ростове-на-Дону "ударом в спину".

Президент отметил, что в существующей ситуации любая смута – смертельная угроза государственности и удар по стране. По его словам, те, кто несет ответственность за произошедшее, понесут наказание.

"Как гражданин России сделаю все, чтобы защитить страну, основы конституционной безопасности. Будут предприняты решительные действия", – заявил лидер.

Путин подчеркнул, что любые распри в период спецоперации нужно отбросить в сторону, поскольку в данный момент решается судьба русского народа.

"Действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу", – отметил он.

Также президент сообщил, что инцидент с ЧВК "Вагнера" является предательством. Глава указал, что к этому привели "непомерные амбиции и личные интересы".