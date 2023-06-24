"Это удар в спину": Путин начал экстренное обращение к россиянам

"Это удар в спину": Путин начал экстренное обращение к россиянам
Фото: Утро.ру
Президент высказался об произошедшем в Ростове-на-Дону

Глава России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам, военным, силовым ведомствам и "к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа". Он назвал произошедшее в Ростове-на-Дону "ударом в спину".

Президент отметил, что в существующей ситуации любая смута – смертельная угроза государственности и удар по стране. По его словам, те, кто несет ответственность за произошедшее, понесут наказание.

"Как гражданин России сделаю все, чтобы защитить страну, основы конституционной безопасности. Будут предприняты решительные действия", – заявил лидер.

Путин подчеркнул, что любые распри в период спецоперации нужно отбросить в сторону, поскольку в данный момент решается судьба русского народа. 

"Действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу", – отметил он.

Также президент сообщил, что инцидент с ЧВК "Вагнера" является предательством. Глава указал, что к этому привели "непомерные амбиции и личные интересы". 

новости партнеров
По теме

Центробанк готовит россиянам неприятный сюрприз

Регулятор никому не прощает долгов по кредитам

У россиян "под матрасами" обнаружили золота на 3 трлн рублей

Что со всем этим делать российской экономике, рассказал эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей