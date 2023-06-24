Путин потребовал нейтрализовать организаторов мятежа

Лидер обвинил ЧВК "Вагнер" в предательстве России

Во время обращения к россиянам Владимир Путин сообщил, что Вооруженные Силы РФ получили приказ по нейтрализации тех, кто причастен к организации вооруженного мятежа. Он подчеркнул, что произошедшее можно расценивать как предательство страны.

"Все, кто сознательно встали на путь предательства, шантажа, готовили военный мятеж, понесут неминуемое наказание", – отметил лидер.

Отдельно президент подчеркнул, что предпримет все необходимые меры для защиты России.