Путин потребовал нейтрализовать организаторов мятежа

Путин потребовал нейтрализовать организаторов мятежа
Фото: кадр трансляции обращения президента РФ
Лидер обвинил ЧВК "Вагнер" в предательстве России

Во время обращения к россиянам Владимир Путин сообщил, что Вооруженные Силы РФ получили приказ по нейтрализации тех, кто причастен к организации вооруженного мятежа. Он подчеркнул, что произошедшее можно расценивать как предательство страны. 

"Все, кто сознательно встали на путь предательства, шантажа, готовили военный мятеж, понесут неминуемое наказание", – отметил лидер.

Отдельно президент подчеркнул, что предпримет все необходимые меры для защиты России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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