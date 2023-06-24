ЧВК "Вагнер" приняли предложение Лукашенко на переговорах

ЧВК "Вагнер" приняли предложение Лукашенко на переговорах
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Боевики согласились приостановить продвижение по территории России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с ЧВК "Вагнер" по согласованию с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России", – указывается в сообщении.

Глава ЧВК "Вагнер" согласился остановить продвижение вооруженных бойцов по территории России и предпринять дальнейшие шаги по деэскалации. 

В Минске отметили, что удалось найти "абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"". 

Договоренность между Лукашенко и Путиным о взаимном поиске выхода из ситуации была достингута днем во время телефонных переговоров. Президент России проинформировал белорусского коллегу о ситуации на юге страны.

Источник: Пул Первого ✓ Надежный источник
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