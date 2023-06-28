Собака спасла пропавшего в тайге ребенка

Пес спугнул медведицу и лежал с мальчиком, пока на него не наткнулись поисковики

12-летний Толя пропал в приамурском лесу. Сутки подросток не ел и не пил. Спас его пес Кунар, пришедший с пасеки неподалеку. Собака учуяла ребенка – ее запах и отпугнул хищников, бродивших неподалеку.

Кунар провел с ребенком целую ночь. В паре метров от их ночевки находилась берлога медведицы с медвежатами – однако из-за запаха пса они не стали приближаться, передает МИР24.

Утром пес продолжал охранять ребенка – вплоть до того, как его обнаружила группа людей, прочесывавших лес.

"Толя знал, что нужно оставаться на месте, если потерялся, что тебя будут искать, но, наверное, просто запаниковал", – указала руководитель поисково-спасательной операции, добавив, что охотник-отец с ранних лет учил ребенка, как вести себя в лесу.

