Курс рубля
- Рубль резко рухнул: экономист назвал неожиданную причину
- Минфину предложили план по спасению бюджета России
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
12-летний Толя пропал в приамурском лесу. Сутки подросток не ел и не пил. Спас его пес Кунар, пришедший с пасеки неподалеку. Собака учуяла ребенка – ее запах и отпугнул хищников, бродивших неподалеку.
Кунар провел с ребенком целую ночь. В паре метров от их ночевки находилась берлога медведицы с медвежатами – однако из-за запаха пса они не стали приближаться, передает МИР24.
Утром пес продолжал охранять ребенка – вплоть до того, как его обнаружила группа людей, прочесывавших лес.
"Толя знал, что нужно оставаться на месте, если потерялся, что тебя будут искать, но, наверное, просто запаниковал", – указала руководитель поисково-спасательной операции, добавив, что охотник-отец с ранних лет учил ребенка, как вести себя в лесу.
Европейцам пора вернуться с небес на землю