Появились слухи об аресте Суровикина после мятежа

Появились слухи об аресте Суровикина после мятежа
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Утверждают, будто бы он саботировал приказы руководства

Украинские Telegram-каналы со ссылкой на "российские СМИ" заявили, что генерал Сергей Суровикин после мятежа был помещен в следственный изолятор. Такие заявления стали делать, указывая, что никто не видел его с субботы. Вместе с военным под следствием оказался и его заместитель Андрей Юдин.

По их сведениям, причиной "задержания" является саботирование приказов руководства по противодействию ЧВК "Вагнер". Официального подтверждения информации нет.

Генерал-полковник Андрей Юдин уже отреагировал на появившуюся информацию. В беседе с журналистами он рассказал, что находится в отпуске, который проводит дома, передает телеканал "360". Местонахождение Суровикина он не раскрыл.

Источники в российском медиапространстве при этом утверждают, что бывший командующий объединенными войсками СВО не находится в тюрьме.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китайские элиты нанесли экономический удар по России

Просто бизнес и ничего личного

Россия нашла лазейку для массового приезда туристов в страну

Первые потоки иностранцев ожидаются уже в июле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей