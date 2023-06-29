Появились слухи об аресте Суровикина после мятежа

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Украинские Telegram-каналы со ссылкой на "российские СМИ" заявили, что генерал Сергей Суровикин после мятежа был помещен в следственный изолятор. Такие заявления стали делать, указывая, что никто не видел его с субботы. Вместе с военным под следствием оказался и его заместитель Андрей Юдин.
По их сведениям, причиной "задержания" является саботирование приказов руководства по противодействию ЧВК "Вагнер". Официального подтверждения информации нет.
Генерал-полковник Андрей Юдин уже отреагировал на появившуюся информацию. В беседе с журналистами он рассказал, что находится в отпуске, который проводит дома, передает телеканал "360". Местонахождение Суровикина он не раскрыл.
Источники в российском медиапространстве при этом утверждают, что бывший командующий объединенными войсками СВО не находится в тюрьме.
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