Силовики штурмом взяли стрелка в аэропорту Кишинева

Преступник получил ранение

В Кишиневе задержали мужчину, устроившего стрельбу в аэропорту. Местные власти утверждают, что стрелком оказался гражданин Таджикистана.

Ранее сообщалось, что мужчина изначально выстрелил несколько раз в потолок, после чего нацелился на сотрудника пограничной службы. Затем укрылся в одном из помещений аэропорта.

Молдавские силовики эвакуировали пассажиров. По некоторой информации, при штурме силовики ранили преступника. Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" указывает, что фигуранту был запрещен въезд в Молдову.

По информации медиа, преступник выхватил огнестрельное оружие у пограничника в ходе конвоирования для посадки на обратный рейс после решения о депортации. В ходе стрельбы погибли два человека – пограничник и охранник.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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