В Забайкалье произошло массовое отравление медвежатиной

В Забайкалье произошло массовое отравление медвежатиной
Elena Mayorova/www.globallookpress.com
От дикого мяса всем резко поплохело

У девяти человек выявили симптомы отравления в Забайкалье после употребления медвежьего мяса. Инцидент с отравлением зафиксирован в селе Куанда Каларского района.

Согласно приведенным данным, среди пострадавших есть ребенок. Медики указывают, что дикое мясо стало причиной недомогания у пациентов. Для установления точного диагноза всех пострадавших доставят в Читу.

Государственная ветеринарная служба уже изъяла все необходимые образцы для проведения экспертизы. По словам главы ведомства Андрея Лима, Госветслужба предпринимает все меры, нацеленные на предупреждение заболевание, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Mash сообщает, что отравились тринадцать человек. Скорая увезла пострадавших в центральную районную больницу.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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