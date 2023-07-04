Собянин: штатная работа аэропорта Внуково будет восстановлена в ближайшее время

Собянин: штатная работа аэропорта Внуково будет восстановлена в ближайшее время
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Из-за атаки украинских беспилотников прилетающие самолеты пришлось временно перенаправить в другие воздушные гавани Москвы

Ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково были введены до 8:00 мск 4 июля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пояснив, что это было сделано в целях безопасности.

"Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы",

– написал Собянин в своем телеграм-канале утром во вторник, 4 июля.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что в Новой Москве раздались громкие хлопки. Сначала сообщалось о том, что расчеты ПВО сбили два беспилотника. Позже стало известно о еще трех БПЛА, сбитых в московском округе.

В целях безопасности вылеты пассажирских самолетов из аэропорта Внуково были отложены, а рейсы, которые должны были там приземлиться, – перенаправлены в Шереметьево и Домодедово. Как уточнил мэр, ограничения на полеты в районе Внуково действовали до 8:00, сейчас расписание приходит в норму. 

"Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего",

– сообщил Сергей Собянин.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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