Перепутала педали: жительница Москвы на авто вылетела из паркинга и перевернулась

Женщина получила тяжелые травмы

Жительница Москвы перепутала педали газа и тормоза, упав со второго этажа парковки у ТЦ "Филион" на западе Москвы прямо в своем авто. Очевидцы достали ее из машины.

Женщине повезло: она выжила, получив перелом грудного отдела позвоночника и открытой черепно-мозговой травмой, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".