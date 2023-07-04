Перепутала педали: жительница Москвы на авто вылетела из паркинга и перевернулась

Женщина получила тяжелые травмы

Жительница Москвы перепутала педали газа и тормоза, упав со второго этажа парковки у ТЦ "Филион" на западе Москвы прямо в своем авто. Очевидцы достали ее из машины.

Женщине повезло: она выжила, получив перелом грудного отдела позвоночника и открытой черепно-мозговой травмой, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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