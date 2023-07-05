Директора уральского завода застрелили из-за любовницы - СМИ

К главе предприятия пришел мстить бывший

Создатель и директор завода "Пластблок", производящий полистиролбетонные блоки, был застрелен из ружья. Трагедия с Сергеем Лухмановым развернулась прямо на глазах у сотрудников предприятия, пишут медиа.

Очевидцы утверждают, что на территорию завода спокойно проник неизвестный. Далее мужчина поднялся наверх к директору, которого и застрелил – после этого убийца сбежал.

Руководство предприятия на отвечает на звонки корреспондентов. Однако собеседник "Пятого канала" рассказал, что у директора будто бы была любовница – последний, со слов мужчины, был охвачен такой яростной лавиной чувств, что полностью забросил завод. Продал трактор, чтобы подарить роковой даме авто. А на завод ворвался ее бывший муж, который пришел мстить.

Собеседник издания предполагает, что женщина могла сама избавиться от обоих. Директор якобы накопил порядочно долгов, из-за чего бизнес начал страдать. По неподтвержденным данным, тело сбежавшего убийцы было обнаружено в лесу неподалеку.

Официальная информация от правоохранительных органов по поводу инцидента отсутствует.