Директора уральского завода застрелили из-за любовницы - СМИ

Курс рубля
- Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно
- Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России
- У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
Создатель и директор завода "Пластблок", производящий полистиролбетонные блоки, был застрелен из ружья. Трагедия с Сергеем Лухмановым развернулась прямо на глазах у сотрудников предприятия, пишут медиа.
Очевидцы утверждают, что на территорию завода спокойно проник неизвестный. Далее мужчина поднялся наверх к директору, которого и застрелил – после этого убийца сбежал.
Руководство предприятия на отвечает на звонки корреспондентов. Однако собеседник "Пятого канала" рассказал, что у директора будто бы была любовница – последний, со слов мужчины, был охвачен такой яростной лавиной чувств, что полностью забросил завод. Продал трактор, чтобы подарить роковой даме авто. А на завод ворвался ее бывший муж, который пришел мстить.
Собеседник издания предполагает, что женщина могла сама избавиться от обоих. Директор якобы накопил порядочно долгов, из-за чего бизнес начал страдать. По неподтвержденным данным, тело сбежавшего убийцы было обнаружено в лесу неподалеку.
Официальная информация от правоохранительных органов по поводу инцидента отсутствует.
За "непокорность" придется серьезно раскошелиться
Хорошую оплату труда могут предложить далеко не все работодатели