"Осел, *****!": спасатели обматерили тонувшего мужчину в Сочи

Неизвестный поплыл в море, несмотря на все предупреждения

В Краснодарском крае продолжает бушевать непогода, из-за чего на курортах региона ввели запрет на купание до 11 июля. Однако это не останавливает отчаянных россиян, которые хотят провести отпуск на полную катушку, не отказывая себе ни в чем.

Подобный случай произошел в воскресенье, 9 июля, в Сочи. Отдыхающий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отправиться купаться. В результате шторм утащалил его далеко от берега, и выбраться самостоятельно из воды мужчина не смог – пришлось звать на помощь.

Группа спасателей быстро кинулась в море и сумела достать тонувшего на сушу. Далось им это с трудом, поскольку пришлось сопротивляться большим волнам, которые не давали быстро плавь добраться до мужчины. В это время наблюдатели эмоционально называли отдыхающего "придурком".

После спасения спасатели решили провести с мужчиной профилактическую беседу, но сдерживать свои эмоции им было крайне трудно.

"Куда ты поплыл, осел, *****?!", – выпалили ребята.

Один даже возмутился тем, как нетрезвый персонаж отреагировал на них после спасения. Мужчина бросился разбираться, но его успели остановить, пояснив, что тонувший не в адеквате.