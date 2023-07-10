Житель Подмосковья случайно выстрелил себе в ногу

Мужчину увезли в больницу

Житель Московской области ненароком задел гвоздезабивной пистолет, из-за чего инструмент вошел в ногу. 21-летнего молодого человека увезли в Одинцовскую больницу.

Медицинский персонал указал, что гвоздь повредил лишь мягкие ткани и межкостную мембрану, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

С помощью специального инструмента из тканей вытащили инородное тело, обработав рану и сделав перевязку. Пациент уже находится на амбулаторном лечении.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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