Житель Подмосковья случайно выстрелил себе в ногу

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Житель Московской области ненароком задел гвоздезабивной пистолет, из-за чего инструмент вошел в ногу. 21-летнего молодого человека увезли в Одинцовскую больницу.
Медицинский персонал указал, что гвоздь повредил лишь мягкие ткани и межкостную мембрану, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
С помощью специального инструмента из тканей вытащили инородное тело, обработав рану и сделав перевязку. Пациент уже находится на амбулаторном лечении.
Общественности сообщили о важном событии спустя почти две недели