Житель Подмосковья случайно выстрелил себе в ногу

Мужчину увезли в больницу

Житель Московской области ненароком задел гвоздезабивной пистолет, из-за чего инструмент вошел в ногу. 21-летнего молодого человека увезли в Одинцовскую больницу.

Медицинский персонал указал, что гвоздь повредил лишь мягкие ткани и межкостную мембрану, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

С помощью специального инструмента из тканей вытащили инородное тело, обработав рану и сделав перевязку. Пациент уже находится на амбулаторном лечении.