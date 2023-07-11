Российская школьница родила ребенка в 11 лет

Российская школьница родила ребенка в 11 лет
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Малыш появился на свет абсолютно здоровым

Учащаяся четвертого класса одной из Новосибирских школ стала самой юной мамой в регионе за последние десять лет. По словам замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяны Анохиной, новоиспеченной родительнице сейчас всего 11 лет.

Отмечается, что это далеко не первый случай раннего материнства в регионе. В Новосибирской области ежегодно появляются несовершеннолетние мамы, однако случаи родов в столь юном возрасте единичны. Как сообщается, каждый год приблизительно десять подростков в возрасте от 15 до 17 лет становятся родителями.

В источнике уточняется, что девочки, родившие в возрасте от 10 до 19 лет, рискуют столкнуться с проблемами со здоровьем. Кроме того, их дети нередко появляются на свет недоношенными и имеют низкую массу тела.

У 11-летней школьницы, как известно, родился здоровый малыш. Однако о судьбе новорожденного и его мамы ничего не известно. Также не уточняется, кто стал отцом ребенка.

Источник: MK ✓ Надежный источник
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