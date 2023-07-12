Мощнейший ураган в Удмуртии снес крыши тысяч зданий

Курс рубля
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В Удмуртии разбушевавшийся ураган снес кровлю зданий и повалил деревья. По предварительной информации, пострадали два человека, о чем стало известно сегодня, 12 июля.
Как отмечает МИР 24, причиной непогоды стал грозовой фронт. Порывы жестокого ветра доходили до пятнадцати метров в секунду, шел мощный ливень с градом.
В нескольких районах республики пострадала инфраструктура, более 5 тысяч домов остаются без доступа к электричеству (в 30 населенных пунктах). В регионе действуют аварийные бригады.
Звезда в ужасе от произошедшего