Мощнейший ураган в Удмуртии снес крыши тысяч зданий

Тысячи людей остались без света

В Удмуртии разбушевавшийся ураган снес кровлю зданий и повалил деревья. По предварительной информации, пострадали два человека, о чем стало известно сегодня, 12 июля.

Как отмечает МИР 24, причиной непогоды стал грозовой фронт. Порывы жестокого ветра доходили до пятнадцати метров в секунду, шел мощный ливень с градом.

В нескольких районах республики пострадала инфраструктура, более 5 тысяч домов остаются без доступа к электричеству (в 30 населенных пунктах). В регионе действуют аварийные бригады.

Источник: МИР 24 ✓ Надежный источник
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