"Идите в вашу страну!": российский туристов избили в Грузии

Россияне и грузины схлестнулись в элитном жилом комплексе

Во вторник, 11 июля, в грузинском Батуми произошел инцидент с участием российских туристов. Те остановились в элитном жилом комплексе, где, как оказалось, есть проблемы с электричеством. Россияне пожаловались на отсутствие света в управляющую компанию, которая послала их к энергетикам, а те обвинили во всем застройщика. Выяснилось, что он последние полтора года не устанавливает постоянный силовой кабель. Драка стала итогом обращения.

Mash опубликовал кадры, снятые россиянами. По данным издания, приехавших из России избили и обозвали. Туристы обратились за помощью к полицейским, которые неохотно приняли их заявление, но проверку в отношении действующих лиц все-таки начали. Застройщик не стал приносить извинения, он лишь разразился антироссийскими заявлениями в социальных сетях.

"Идите в вашу Россию!", – крикнули россиянам во время потасовки.

К слову, это далеко не единственный факт проявления ксенофобии, с которым столкнулись за рубежом уехавшие из родной страны россияне. Релоканты часто жалуются в соцсетях на нетерпимость со стороны местных жителей. Такое встречается не только в Грузии, но и в странах Европы.