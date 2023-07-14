Военный вертолет попал в аварию в Ростовской области

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Над трассой "Ростов-Таганрог" военный вертолет, вероятно, скрываясь от датчиков слежения, на крайне низкой высоте совершил пролет, который закончился неудачно. Очевидцы сообщили, что он габаритами задел высоковольтные провода, которые были растянуты неподалеку от дороги. В результате они были разорваны.
Авария произошла неподалеку от села Чалтырь на подъезде к Ростову-на-Дону. Сообщается, что в результате разрыва проводов начался небольшой пожар, который удалось оперативно ликвидировать. На место сразу отправили сотрудников для устранения последствий поломки.
Официального комментария о произошедшем со стороны региональных властей не было. Информации о пострадавших нет.
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