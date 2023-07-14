Военный вертолет попал в аварию в Ростовской области

Военный вертолет попал в аварию в Ростовской области
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Опасный маневр привел к неприятным последствиям

Над трассой "Ростов-Таганрог" военный вертолет, вероятно, скрываясь от датчиков слежения, на крайне низкой высоте совершил пролет, который закончился неудачно. Очевидцы сообщили, что он габаритами задел высоковольтные провода, которые были растянуты неподалеку от дороги. В результате они были разорваны.

Авария произошла неподалеку от села Чалтырь на подъезде к Ростову-на-Дону. Сообщается, что в результате разрыва проводов начался небольшой пожар, который удалось оперативно ликвидировать. На место сразу отправили сотрудников для устранения последствий поломки. 

Официального комментария о произошедшем со стороны региональных властей не было. Информации о пострадавших нет.

Источник: Baza • Требует проверки
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