Смертельное ЧП на Крымском мосту: последние новости

Утром в понедельник произошла страшная трагедия

Сегодня ранним утром, 17 июля, тревожные новости пришли с Крымского полуострова. По последней информации, чрезвычайное происшествие на мосту привело к смертельной трагедии.



О произошедшем объявил глава республики Сергей Аксенов. Он сообщил, что в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. Об этом пишет информационный ресурс "Общественная служба новостей".



Что конкретно случилось, пока не сообщается. Из-за происшествия было решено приостановить железнодорожное движение по мосту, отмечает интернет-издание URA.RU. Аксенов посоветовал местным жителям и путешественникам выбирать другие маршруты и пока не приближаться к мосту.



Как напоминает телеканал RT, ранее была приостановлена работа паромной переправы между Краснодарским краем и полуостровом.



Позже глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что инцидент на Крымском мосту привел к гибели семейной пары, их малолетняя дочь осталась жива, сейчас ей оказывается вся необходимая помощь и психологическая поддержка. Ребенку потребовалась специализированная медицинская помощь, девочку готовят для транспортировки санавиацией в краевое медучреждение.



По имеющейся информации, семья приехала на отдых в Крым из Белгородской области. Гладков заявил, что местные власти взяли ситуацию под личный контроль, ответственные лица свяжутся с родными девочки и проследят за ее дальнейшей судьбой.



Что конкретно произошло на мосту, пока не сообщается. По имеющейся информации, серьезные повреждения получило дорожное полотно со стороны Крыма.

