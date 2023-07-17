Су-25 рухнул в Азовское море - СМИ

Курс рубля
- Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно
- Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России
- У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
888 новости
В Краснодарском крае рухнул в море штурмовик Су-25, о чем стало известно сегодня, 17 июля. По предварительным данным, пилот упал в море, однако успел катапультироваться.
Инцидент произошел в двух километрах от берега. Штурмовик летел в сторону Александровки и начал стремительно терять высоту. Катапультировавшегося пилота уже везут в реанимацию.
Позднее стало известно, что пилота спасти не удалось. По предварительной информации, причиной смерти стало утопление. Врачи пытались реанимировать вытащенного из воды мужчину в скорой, однако тщетно.
Турки бьют тревогу