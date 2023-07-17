Су-25 рухнул в Азовское море - СМИ

Пилота спасти не удалось

В Краснодарском крае рухнул в море штурмовик Су-25, о чем стало известно сегодня, 17 июля. По предварительным данным, пилот упал в море, однако успел катапультироваться.

Инцидент произошел в двух километрах от берега. Штурмовик летел в сторону Александровки и начал стремительно терять высоту. Катапультировавшегося пилота уже везут в реанимацию.

Позднее стало известно, что пилота спасти не удалось. По предварительной информации, причиной смерти стало утопление. Врачи пытались реанимировать вытащенного из воды мужчину в скорой, однако тщетно.