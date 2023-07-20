Взрыв многоэтажки в Ступино: следствие пришло к неожиданному вердикту

Несчастного случая не было

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Ступино в прошлом году стал громким событием. В результате инцидента погибло шесть человек, половина из которых – дети. Многие подозревали, что главной причиной является несоблюдение требований безопасности, либо проблемы с обслуживанием газового оборудования, однако следствие спустя год пришло к неожиданному вердикту.

Согласно сообщению СК РФ по Московской области, взрыв газа произошел из-за попытки замаскировать убийство. Житель многоэтажки из-за частых ссор с супругой решил покончить со всем, исценировав несчастный случай с помощью бытового газа. Он не пожалел и своих детей, которые тоже стали жертвой инцидента.

В результате экспертиз и следственных действий удалось установить, что к взрыву привело закрытие одеялом вентиляционного канала и включение всех конфорок. Далее он предпринял действия, чтобы произошел замедленный взрыв, укрывшись при этом в туалете.

Происшествие привело к обрушению дома, гибели его супруги и двоих детей, а также к ущербу другим жильцам в размере 588 млн рублей.

"Сложность в расследовании заключалась в доказывании, а также в том, что обвиняемый на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения", – сказано в сообщении ведомства.

СК выдвинул подозреваемому обвинения, скоро он предстанет перед судом, сообщает телеканал "360".