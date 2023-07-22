Стреляет по силовикам: дом Януковича в Подмосковье захватил неизвестный

Стреляет по силовикам: дом Януковича в Подмосковье захватил неизвестный
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На месте слышны выстрелы и взрывы

Источники сообщают, что в подмосковной Истре неизвестный вооруженный мужчина решил захватить коттедж. На место уже подоспели бойцы СОБР и Росгвардии. Очевидцы сообщают, что слышны взрывы и стрельба.

По данным 112, в захваченном доме раньше проживал бывший президент Украины Виктор Янукович. Его видели несколько раз соседи. Однако в последнее время недвижимость принадлежит некой женщине, которая в данный момент находится за границей.

Сообщается, что захватчик одет в военную форму, при себе у него имеется, как минимум, автомат Калашникова, из которого он ведет стрельбу по силовикам. Имеются ли пострадавшие не уточняется.

Источники говорят, что мужчина страдает от психического заболевания. Он приехал в Москву из Сибири. В чем заключается цель захвата коттеджа неизвестно. Сам дом, площадью более тысячи квадратов, был выставлен ранее на продажу за 1 млрд рублей. 

Сотрудники СОБР предпринимают попытки штурма и стараются выкурить напавшего из здания. Установить контакт с мужчиной у них не вышло.

Источник: 112 • Требует проверки
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