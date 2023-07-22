Городские службы работают на месте аварии в ТЦ "Времена года" – Собянин

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В московском торговом центре "Времена года" произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, в результате чего потоки раскаленной жидкости заполнили этажи здания. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сейчас на месте работают городские службы оперативного реагирования, которые занимаются спасением людей и борятся с последствиями аварии.
По словам градоначальника, в результате происшествия погиб один человек, еще несколько пострадали. Он выразил соболезнования семье погибшего.
"Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь", – подчеркнул Собянин.
Сообщается, что до сих пор в помещениях остаются люди. Спасатели занимаются их эвакуацией из торгового центра.
Анкара делает выводы