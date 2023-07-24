Сгорели ноги: чудом выжившая работница ТЦ "Времена года" рассказала о пережитом

Женщина до сих пор в шоке

Прорыв трубы в торговом центре "Времена года" закончился страшной трагедией – погибли четыре человека. Одна из пострадавших женщин рассказала журналистам, что ей довелось пережить.

Пострадавшая была сотрудницей пекарни, которая стала эпицентром произошедшего. В беседе с журналистами "Пятого канала" женщина рассказала, что все произошло очень быстро, многие были шокированы и не успели отреагировать. Сама несчастная по колено в кипятке шла до выхода из пекарни.


"Я убежала из горячей воды. Сгорели мои ноги", – с ужасом вспоминает пострадавшая.

Она сумела добежать до первого этажа, где прохожие оказали ей первую помощь и вызвали медицинскую бригаду.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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