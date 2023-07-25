В центре Москвы расстреляли телохранителя звезд

Мужчина получил пулю в голову

На парковке клуба "Заварка" в центре Москвы расстреляли телохранителя российских политиков и звезд шоу-бизнеса. Пострадавший – 38-летний Артур – выжил только чудом. А сами стрелявшие скрылись, зарядив несколько пуль в жертву.

Как отмечает источник, Артур ранее был личным секьюрити у видных представителей из политических кругов страны. Не так давно решил отдохнуть в заведении. Как утверждает сам, стоял себе у клуба и никого не обижал – как вдруг к нему подъехал суперкар, из которого крикнули: "Отойди с дороги, качок!".

После этого ситуация переросла в обмен сомнительными любезностями. Артур предложил молодчикам разобраться в стороне и поговорить – те лишь достали огнестрел и выстрелили в него. А затем скрылись.

По некоторым данным, пуля прилетела Артуру в голову. Однако пострадавший остался жив – из-за перекачанной шеи. Преступников на суперкаре уже разыскивает полиция.