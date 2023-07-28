Один человек погиб в Черкесске из-за сильнейшего урагана

Мужчину придавило деревом

Один человек погиб из-за непогоды в Черкесске – на столицу Карачево-Черкесии обрушилась страшная непогода в виде ливня, града и шквалистого ветра.

За несколько минут стихия вырвала с корнем деревья, сорвала крыши жилых домов и повалила здоровье. Один из местных жителей скончался – его придавило в машине стволом дерева, передает МИР 24.

Как отмечает источник, в Сочи готовятся встретить надвигающийся ураган. Пляжи закрыты, на берегу вывешены предупредительные флаги. Рейсы отправляют на запасные аэродромы.

Источник: МИР 24 ✓ Надежный источник
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