Курс рубля
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Один человек погиб из-за непогоды в Черкесске – на столицу Карачево-Черкесии обрушилась страшная непогода в виде ливня, града и шквалистого ветра.
За несколько минут стихия вырвала с корнем деревья, сорвала крыши жилых домов и повалила здоровье. Один из местных жителей скончался – его придавило в машине стволом дерева, передает МИР 24.
Как отмечает источник, в Сочи готовятся встретить надвигающийся ураган. Пляжи закрыты, на берегу вывешены предупредительные флаги. Рейсы отправляют на запасные аэродромы.
Токио старательно поддерживает западных кураторов