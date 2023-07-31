Москвичка упала на пути в метро из-за головокружения

Машинист успел затормозить

Жительница Москвы упала на пути станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии. Причиной оказалось головокружение. К счастью, девушку оперативно подняли на платформу.

Как отмечает "Радио 1", машинист поезда успел затормозить, увидев человека на путях.

Серьезных травм пострадавшая не получила. Во время инцидента интервалы поездов столичного метрополитена увеличили, в настоящее время движение проходит штатно.