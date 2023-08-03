Массовым поджогам военкоматов в России нашли мистическое объяснение

Люди могли оказаться жертвой гипноза

В последнее время в различных субъектах страны участились случаи поджога военкоматов. Известно о примерно 25 случаях по всей России. Как правило, по камерам удается установить, что всем занимаются пенсионеры – во время переговоров по телефону они и совершают правонарушения. При этом очевидцы утверждают, что в такие моменты пожилые граждане выглядят очень тревожно и практически не реагируют на окружающих.

Эзотерик Аделина Панина в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" выразила мнение, что причиной подобных инцидентов может быть массовый гипноз. Во время общения по телефону злоумышленники вводят собеседника в состояние транса, после чего внушают ему, что он будет действовать на благо страны.

"Внушают, что это действие, в данном случае поджог военкомата якобы приведет только к счастью и свершится во благо всему живому", – пояснила специалист.

Люди пожилого возраста оказываются наиболее подвержены подобным манипуляциям. Поэтому и оказываются главными фигурантами в таких делах.

Эзотерик полагает, что злоумышленники действуют из-за рубежа. Возможно, в составе крупной группировки, учитывая общий характер и подчерк преступлений.