Массовым поджогам военкоматов в России нашли мистическое объяснение

Массовым поджогам военкоматов в России нашли мистическое объяснение
Фото: соцсети
Люди могли оказаться жертвой гипноза

В последнее время в различных субъектах страны участились случаи поджога военкоматов. Известно о примерно 25 случаях по всей России. Как правило, по камерам удается установить, что всем занимаются пенсионеры – во время переговоров по телефону они и совершают правонарушения. При этом очевидцы утверждают, что в такие моменты пожилые граждане выглядят очень тревожно и практически не реагируют на окружающих.

Эзотерик Аделина Панина в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" выразила мнение, что причиной подобных инцидентов может быть массовый гипноз. Во время общения по телефону злоумышленники вводят собеседника в состояние транса, после чего внушают ему, что он будет действовать на благо страны.

"Внушают, что это действие, в данном случае поджог военкомата якобы приведет только к счастью и свершится во благо всему живому", – пояснила специалист.

Люди пожилого возраста оказываются наиболее подвержены подобным манипуляциям. Поэтому и оказываются главными фигурантами в таких делах. 

Эзотерик полагает, что злоумышленники действуют из-за рубежа. Возможно, в составе крупной группировки, учитывая общий характер и подчерк преступлений.

Источник: Подмосковье сегодня
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