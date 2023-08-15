Дело не в автосервисе: жители назвали настоящую причину катастрофы в Махачкале

Власти пока не подтвердили версию

Минувшей ночью в Дагестане произошел крупный взрыв, в результате которого более сотни человек пострадали и почти 30 погибли. Пожарным уже удалось потушить возгорание и они продолжают поиск выживших и тел. Власти региона объявили траур в связи с происшествием.

По предварительной версии, причиной трагедии стал инцидент на пункте обслуживания автомобилей. Было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающим требованию безопасности, передает RT. Однако местные жители утверждают, что дело вовсе не в автосервисе.

Один из представителей АЗС, соучредитель "Нафтогаз 24" Гусейн Ибрагимов, назвал вероятную причину катастрофы в Махачкале.

"Напротив, через дорогу какие-то ангары и склады были. Оказывается, там хранилось почти сто тонн селитры", – заявил он.

Взрыв вещества и привел к крупной трагедии, огонь перекинулся на заправку, где произошел повторный взрыв. Официально эта версия не подтверждена.

Глава региона Мелихов рассказал, что причины произошедшего в Махачкале еще выясняются. И власти постараются сделать все, чтобы восторжествовала справедливость.

Сразу после катастрофы к городскому пункту сбора крови пришла огромная толпа народа, чтобы помочь выжившим. Хотя Минзрав республики сообщил, что дефицита в горбольницах нет.

Некоторых людей на месте трагедии удается найти живыми. Пятый канал опубликовал кадры, на которых мать рыдает, обнаружив сына на месте аварии без серьезных повреждений.

Всего, по данным на утро 15 августа, погибло 27 человек, среди которых трое детей, сообщает Радио 1.