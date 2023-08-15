Полиция проверяет парк "Зарядье" из-за обнаружения бесхозного предмета

Полиция проверяет парк "Зарядье" из-за обнаружения бесхозного предмета
Фото: Баранов Владимир/Globallook Press/www.globallookpress.com
На место происшествия оперативно прибыли профильные специалисты

Сегодня, 15 августа, популярный московский парк "Зарядье" временно закрыли. На официальном сайте знаменитой площадки для прогулок и отдыха сообщили о поступлении тревожной информации. По некоторым данным, на территории парка может находиться неопознанное устройство.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники профильных служб. Сейчас в парке работают кинологи и другие специалисты. Работников парка "Зарядье" и посетителей оперативно эвакуировали. Как только ситуация прояснится, на сайте популярной развлекательной площадки появится вся необходимая информация.

Источник: Парк "Зарядье" ✓ Надежный источник
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