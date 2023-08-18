Крупный пожар в грузовом терминале Новороссийска потушен

Резонансный инцидент произошел утром

Сегодня утром, 18 августа, в грузовом терминале портового города Новороссийск случился серьезный пожар. На место происшествия тут же отправились сотрудники профильных экстренных служб.

Как сообщает телеканал "360", огонь охватил несколько сделанных из дерева палет. В итоге пламя бушевало на площади 1,3 квадрата.

Информационный ресурс URA.RU добавляет, что на тушение пожара отправили 42 специалистов и несколько единиц специальной техники. К счастью, с огнем удалось быстро справиться.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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