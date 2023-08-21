Роскосмос затопил корабль "Прогресс МС-22" в Тихом океане

Обгоревшие детали упокоились в его южной части

Сегодня, 21 августа, стало известно о затоплении корабля "Прогресс МС-22". Решение о ликвидации космической техники приняли эксперты государственной корпорации "Роскосмос".



Для выполнения последнего маневра "Прогресс" свели с орбиты, после чего он попал в атмосферу и, сгорев, развалился на части. Обгоревшие детали космического корабля упали в свободной от судоходства зоне Тихого океана, отмечает gazetametro.ru.



Также сообщается, что освободившееся место на модуле "Звезда" в ближайшее время займет новое грузовое космическое судно "Прогресс МС-24".

