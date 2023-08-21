Роскосмос затопил корабль "Прогресс МС-22" в Тихом океане

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Сегодня, 21 августа, стало известно о затоплении корабля "Прогресс МС-22". Решение о ликвидации космической техники приняли эксперты государственной корпорации "Роскосмос".
Для выполнения последнего маневра "Прогресс" свели с орбиты, после чего он попал в атмосферу и, сгорев, развалился на части. Обгоревшие детали космического корабля упали в свободной от судоходства зоне Тихого океана, отмечает gazetametro.ru.
Также сообщается, что освободившееся место на модуле "Звезда" в ближайшее время займет новое грузовое космическое судно "Прогресс МС-24".
Станции больше не существует