Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
894 новости
Примечательный случай произошел в Соединенных Штатах Америки. Там сотрудники местных правоохранительных органов задержали 41-летнюю жительницу Чикаго.
Даму препроводили в полицейский участок после того, как она пригрозила выстрелить в лицо бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковья сегодня".
Сообщается, что агрессорша написала несколько электронных писем с угрозами. От чего американка так сильно ненавидит Трампа, пока неизвестно. С женщиной разбираются сотрудники одного из отделов полиции.
Контрудар ВСУ фактически провалился