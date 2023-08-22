В Чикаго схватили пригрозившую выстрелить в лицо Трампу женщину

С американкой разбираются правоохранители

Примечательный случай произошел в Соединенных Штатах Америки. Там сотрудники местных правоохранительных органов задержали 41-летнюю жительницу Чикаго.



Даму препроводили в полицейский участок после того, как она пригрозила выстрелить в лицо бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковья сегодня".



Сообщается, что агрессорша написала несколько электронных писем с угрозами. От чего американка так сильно ненавидит Трампа, пока неизвестно. С женщиной разбираются сотрудники одного из отделов полиции.

