В Чикаго схватили пригрозившую выстрелить в лицо Трампу женщину

С американкой разбираются правоохранители

Примечательный случай произошел в Соединенных Штатах Америки. Там сотрудники местных правоохранительных органов задержали 41-летнюю жительницу Чикаго.

Даму препроводили в полицейский участок после того, как она пригрозила выстрелить в лицо бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковья сегодня".

Сообщается, что агрессорша написала несколько электронных писем с угрозами. От чего американка так сильно ненавидит Трампа, пока неизвестно. С женщиной разбираются сотрудники одного из отделов полиции.

Источник: Associated Press ✓ Надежный источник
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