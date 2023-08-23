Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после уничтожения БПЛА

Экстренные службы осматривают территорию Сити

Киевский режим не оставляет попыток нанести удары по гражданской инфраструктуре российской столицы с помощью БПЛА, что категорически противоречит всем международным нормам и правилам. Однако благодаря профессиональным действиям военных дроны удается оперативно уничтожать.

Так, минувшей ночью, 23 августа, город был атакован сразу тремя беспилотниками. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, два аппарата удалось сбить силами противовоздушной обороны в районе Можайска и Химок.

Третий беспилотник, подавленный РЭБ, потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории делового комплекса "Москва-Сити". Глава города подчеркнул, что никто не пострадал.

Политик добавил в своем телеграмм-канале, что на месте чрезвычайного происшествия работают экстренные службы.

"Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет", – отметил Сергей Собянин.

Информацию о попытке киевского режима атаковать российскую столицу с помощью трех БПЛА также подтвердили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве заявили о пресечение террористического акта.

"23 августа с.г. в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве", – говорится в официальном сообщении.

