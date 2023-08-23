Два танкера столкнулись в Суэцком канале

Эксперты внимательно следят за развитием событий

Сегодня, 23 августа, тревожные новости пришли из Египта. Стало известно о чрезвычайном происшествии в Суэцком канале.

Как сообщает информационный ресурс "МИР24", после опасного сближения столкнулись два танкера.

Интернет-издание "Свободная пресса" уточняет, что ударились танкер Burri с Каймановых островов и сингапурское судно BW Lesmes.

По имеющейся информации, сингапурский танкер вез сжиженный природный газ, добавляет телеканал "360". На данный момент дополнительных сведений о резонансном инциденте нет.

Источник: Marine Traffic ✓ Надежный источник
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