Два танкера столкнулись в Суэцком канале

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Сегодня, 23 августа, тревожные новости пришли из Египта. Стало известно о чрезвычайном происшествии в Суэцком канале.
Как сообщает информационный ресурс "МИР24", после опасного сближения столкнулись два танкера.
Интернет-издание "Свободная пресса" уточняет, что ударились танкер Burri с Каймановых островов и сингапурское судно BW Lesmes.
По имеющейся информации, сингапурский танкер вез сжиженный природный газ, добавляет телеканал "360". На данный момент дополнительных сведений о резонансном инциденте нет.
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