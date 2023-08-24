Машина протаранила автобусную остановку в Калуге

Как минимум, 10 человек пострадали

Резонансная авария произошла в Калуге. Там легковой автомобиль на скорости врезался в автобусную остановку. Из-за трагического инцидента травмы различной степени тяжести получили 10 человек.

Печальное происшествие случилось на перекрестке улиц Кирова и Рылеева. По имеющейся информации, ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля не смог справиться с управлением. В результате инцидента пострадали несколько детей, отмечает интернет-издание "МИР24".

К слову, сегодня, 24 августа, в Омске был задержан пьяный водитель, который пытался сбежать от стражей порядка. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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